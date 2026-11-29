(İSTANBUL) - DİSK'e bağlı sendikaların çağrısıyla İstanbul Kartal'da "Yoksulluğa, yolsuzluğa ve emperyalist savaşa karşı adalet, ekmek ve özgürlük" sloganıyla düzenlenen mitingde işçiler, iş cinayetlerine, güvencesiz çalışma koşullarına, yoksulluğa ve emek sömürüsüne tepki gösterdi. Gayrettepe Katliamı'nda yaşamını yitiren Özkan Baş'ın eşi Emine Kaya Baş, iş cinayetlerinin "fıtrat", "kader" ve "ihmal" denilerek geçiştirildiğini savunarak, "Buradan, bu meydandan haykırıyoruz: Bu bir kader değil! Bu bir fıtrat değil. Bunun adı iş cinayetidir, kitlesel işçi katliamıdır" dedi.

Kaynak: ANKA