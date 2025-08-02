Genç kadını yastıkla boğarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde önceki gün kan donduran bir olay yaşandı. Özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Karsu Aygün (26), arkadaşı Tuğçe D. (24) ile onun yakınının 15 yaşındaki kız kardeşini misafir olarak evine kabul etti.

YASTIKLA BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Alkol aldıkları iddia edilen 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı, Karsu Aygün bu sırada yastıkla boğuldu. Olayın ardından Tuğçe D. ile Karsu'yu yastıkla boğduğu ileri sürülen 15 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Karsu Aygün'ün, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Sincan ilçesi Çimşit Mezarlığı Camisi'nde gerçekleştirilen cenazesine Aygün'ün yakınları, arkadaşları ve bölge halkı katıldı. Tabutunun üzerine fotoğrafı ile duvak ve çiçek konulan Aygün, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.