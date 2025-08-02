Genç kadını yastıkla boğarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı

Genç kadını yastıkla boğarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
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Genç kadını yastıkla boğarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
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Ankara'da 26 yaşındaki Karsu Aygün, bir arkadaşı ile onun yakınının 15 yaşındaki kız kardeşini evinde misafir olarak kabul etti. Üç kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında Aygün yastıkla boğularak öldürüldü. Genç kadın toprağa verilirken 2 şüpheli tutuklandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde önceki gün kan donduran bir olay yaşandı. Özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Karsu Aygün (26), arkadaşı Tuğçe D. (24) ile onun yakınının 15 yaşındaki kız kardeşini misafir olarak evine kabul etti.

Genç kadını yastıkla boğarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı

YASTIKLA BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Alkol aldıkları iddia edilen 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı, Karsu Aygün bu sırada yastıkla boğuldu. Olayın ardından Tuğçe D. ile Karsu'yu yastıkla boğduğu ileri sürülen 15 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Genç kadını yastıkla boğarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Karsu Aygün'ün, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Sincan ilçesi Çimşit Mezarlığı Camisi'nde gerçekleştirilen cenazesine Aygün'ün yakınları, arkadaşları ve bölge halkı katıldı. Tabutunun üzerine fotoğrafı ile duvak ve çiçek konulan Aygün, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Genç kadını yastıkla boğarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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