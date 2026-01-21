Haberler

Kars'ta 14 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Kars'ta 14 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta yapılan denetimlerde, metruk bir binada saklanan 14 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Denetimlerde ayrıca vize ihlali yapan 2 Özbekistan uyruklu kişi de tespit edildi.

KARS'ta bir metruk binada yapılan aramada Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi. 3 ekip ve 15 personelin katılımı ile düzenlenen 'Kalkan-1' huzur uygulamasında; metruk binalar, parklar, umuma açık eğlence mekanları, otobüs terminali, tren garı, havalimanı ve sanayi bölgesi gibi noktalar didik didik arandı. Ekiplerin özellikle Yusufpaşa, Merkez ve Kaleiçi mahalleleri ile eski Fayton Pazarı mevkisinde yoğunlaştırdığı denetimlerde; bir metruk binada saklanan ve yurda illegal yollarla giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 14 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere şube müdürlüğüne götürüldü. Diğer yandan Kars Harakani Havalimanı'nda vize ihlali yaptığı tespit edilen Özbekistan uyruklu 2 kişi yakalandı ve haklarında idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek

Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler