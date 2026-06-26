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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yakalanan 10 zanlı adliyede

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yakalanan 10 zanlı adliyede
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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karaal, Tuzla'da bir inşaat alanında bulunmuş ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 10 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.

Ne olmuştu?

Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatan başsavcılık, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.

Ekiplerin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın devamında Kocaeli'de ormanlık alanda bulunan villaya düzenlenen operasyonda 5 zanlı daha gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunun içinde bulunduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükselmişti.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz
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