Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdı

Güney Amerika ülkesi Venezuela, tarihinin en büyük doğal afetlerinden biriyle mücadele ediyor. 40 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından uluslararası ajanslar tarafından servis edilen uydu görüntüleri, yaşanan felaketin ne denli büyük bir yıkıma yol açtığını kanıtladı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ YIKIMIN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Deprem öncesi ve sonrasını karşılaştıran yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, birçok yerleşim yerinin adeta haritadan silindiğini ortaya koydu. Ayakta duran binaların yerini tamamen yıkılmış yapılar ve geniş moloz yığınları alırken, özellikle sahil kesimindeki yerleşimlerde yoğun yapılaşmanın bulunduğu bölgelerin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

40 BİNDEN FAZLA KİŞİ KAYIP: CAN KAYBI ARTABİLİR

Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda en az 235 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulsa da, sahadan gelen son bilgiler durumun çok daha vahim olduğunu gösteriyor. An itibarıyla 40 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu bildiriliyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), sarsıntıların çok geniş bir alanda ağır hasara yol açtığına dikkat çekerek can kaybının katlanarak artabileceği uyarısında bulundu. Kurumun hazırladığı ilk hasar tahmin raporlarında, nihai ölü sayısının on binlerle ifade edilebileceği yönünde korkutucu değerlendirmeler yer aldı.

ÜLKE GENELİNDE OLAĞANÜSTÜ HÂL İLAN EDİLDİ

Yaşanan eşsiz trajedinin ardından Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülke genelinde olağanüstü hâl ilan edildiğini duyurdu. Hükümet tüm ulusal kaynakları arama kurtarma çalışmalarına yönlendirirken, Birleşmiş Milletler (BM) de ülkedeki altyapı çöküşü nedeniyle insani durumun önümüzdeki günlerde daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulundu.

EN AĞIR BİLANÇO LA GUAİRA KENTİNDE

Bölgeden aktarılan bilgilere göre depremden en fazla etkilenen yerleşim yeri, başkent Karakas yakınlarındaki kıyı kenti La Guaira oldu. Kentte çok sayıda yüksek katlı apartmanın çöktüğü, sokakların tamamen beton parçaları ve molozlarla kaplandığı aktarıldı. Acil durum ekipleri kısıtlı imkanlarla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, açıklanan ilk can kaybı verilerine La Guaira'daki durumun henüz tam olarak yansımadığını vurguladı. Enkazın devasa boyutu nedeniyle birçok noktaya ulaşmanın güç olduğunu belirten Rodriguez, "Onlarca bina çöktü. Tanrı'nın bize izin verdiği kadar çok insanı kurtarmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu gerçek bir trajedi." ifadeleriyle acı tabloyu özetledi.

Kaynak: Haberler.com