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Özgür Özel'e Diyarbakır'da zılgıtlı karşılama

Özgür Özel'e Diyarbakır'da zılgıtlı karşılama Haber Videosunu İzle
Özgür Özel'e Diyarbakır'da zılgıtlı karşılama
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Diyarbakır'da havalimanında yoğun ilgiyle karşılandı. Özel'i karşılayan kalabalık, davul zurna ve zılgıtlar eşliğinde sloganlar atarken, program kapsamında kentte esnaf, çiftçi, STK temsilcileri ve gençlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

  • CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Havalimanı'nda davul zurna ve zılgıtlarla karşılandı.
  • Özel, 'Siz arkanıza bakmadan yürüyün çünkü biz varız. Amed butlana karşı' yazılı pankartın önünde fotoğraf çektirdi.
  • Özel'in Diyarbakır temasları arasında Ulu Camii'nde Cuma namazı, Suriçi esnaf ziyareti, Bismil'de çiftçi buluşması, STK temsilcileriyle toplantı ve gençlerle akşam buluşması yer alıyor.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Havalimanı'nda partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

DAVUL-ZURNA VE ZILGITLARLA KARŞILANDI

Apronda partililer tarafından karşılanan Özel, havaalanı önünde kendisini bekleyen çok sayıda vatandaşla selamlaştı. "Özgür Başkan, özgür Türkiye" "Diyarbakır seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla ve davul zurna eşliğinde kadınların çektiği zılgıtlarla karşılanan Özel'e yoğun ilgi gösterildi.

PANKARTIN ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Özel, partililer tarafından hazırlanan "Siz arkanıza bakmadan yürüyün çünkü biz varız. Amed butlana karşı" yazılı pankartın önünde fotoğraf çektirdi.

Özel, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Ulu Camii'nde Cuma namazını kılıp, Suriçi'ndeki esnafı ziyaret edecek. Özel, daha sonra Bismil ilçesinde bağlı Işıklar mahallesinde çiftçilerle bir araya gelecek. Özel, kentteki temaslarına sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantıya devam edecek. Özel'in akşam saatlerinde ise Diyarbakır'da gençler ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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