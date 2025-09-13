Haberler

Kars'ta Küçükbaş Hayvanlar İçin Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Kars'ın hayvancılık açısından önemli bir merkez olması nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, koyun ve keçilerin hastalıklardan korunması amacıyla kapsamlı aşılama ve hayvan kimliklendirme çalışmaları yürütüyor.

Kars'ta koyun ve keçilerin hastalıklardan korunması amacıyla başlatılan aşılama çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köy köy dolaşarak üreticileri bilgilendirip hayvanların aşılarını titizlikle gerçekleştiriyor.

Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yürütülen işlemleri yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aydın, gazetecilere, Kars'ın hayvancılık açısından Türkiye'nin en önemli illerinden biri olduğunu söyledi.

Kars'ta yaklaşık 2 milyon civarında hayvan varlığı bulunduğuna işaret eden Aydın, bunun 1,5 milyona yakınının ise küçükbaş hayvanlardan oluştuğunu belirtti.

Büyükbaş hayvanlara yönelik aşılamaların ardından küçükbaş hayvanlara geçtiklerini dile getiren Aydın, "Şu an il genelindeki tüm küçükbaş işletmelerde zoonoz ve bulaşıcı hastalıklara karşı aşı uygulaması yapıyoruz. Bununla birlikte hayvanların kimliklendirme ve küpeleme işlemleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Tüm bu çalışmalar, hayvan sağlığını korumanın yanı sıra halk sağlığını da güvence altına almak adına büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Besicilerden Kıyım İlgar ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçe verdiklerini, sonrasında ekibin gelip küpeleme ve aşılama işlemlerini yaptığını anlattı.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel
