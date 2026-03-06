Kars'ta lise öğrencilerine deprem tatbikatı

DEPREM Haftası etkinlikleri kapsamında Alpaslan Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta saniyeler içinde okulu boşaltan öğrencilere deprem sırasında 'çök, kapan, tutun' yöntemi ve toplanma alanlarına düzenli geçiş ile çıkan yangına müdahale öğretildi.

AFAD koordinesinde Kars'ta 'deprem anı ve tahliye tatbikatı' yapıldı. Alpaslan Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta çocuklara önce deprem anında yapmaları gerekenler anlatıldı. Alarmın çalmasıyla öğrenciler, sınıflardaki sıraların altına girerek, 'çök-kapan-tutun 'pozisyonu aldı. 45 saniyelik alarm sesinin durmasının ardından tüm öğrenciler ve öğretmenler, okulu planlı şekilde tahliye ederek, bahçedeki toplanma alanlarına geçti. Toplanma alanlarında ise öğrencilere adı, soyadı, kan grubu, sağlık bilgileri, acil durumlarda ulaşılabilecek yakınlarının iletişim bilgilerinin yazılı olduğu 'Çocuk Acil Durum Bilgi Kartı' dağıtıldı. Senaryo gereği içeride mahsur kalan 2 öğrenci de ekipler tarafından kurtarılarak, ilk yardım müdahalesi yapıldı.

Düzenlenen tatbikata Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), Kars MEB Akut, itfaiye ekipleri katıldı.

Depremin değil bilinçsizliğin öldürdüğünü söyleyen Kars AFAD İl Koordinatörü Metehan Mor, "Bugün 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Alpaslan Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı icra ettik. Bütün öğretmen ve öğrencilerimize deprem tatbikatına olan ciddiyetinden dolayı teşekkür ederiz. Unutmayalım ki; deprem değil bilinçsizlik öldürür. Bu tür tatbikatlar yapmamızın amacı; afet öncesi, anı ve sonrasında daha bilinçli ve duyarlı olmayı sağlamaktır. Tatbikatta senaryo gereği yaralanan öğrencilerimizden biri sedye ile diğeri ayakta kurtarılarak ambulans ekibine teslim edilmiştir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı