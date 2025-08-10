Kars'ta Bozayıların Çöplükte Beslenme Anları Görüntülendi

Kars'ta Bozayıların Çöplükte Beslenme Anları Görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayılar, yiyecek bulmak için gece çöplüğe inerek besleniyor. Ormanlık alanda yaşayan ayılar, çöplükteki yiyecekleri toparladıktan sonra tekrar ormana geri dönüyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan çöplüğe gelen bozayılar, beslenirken görüntülendi.

Sarıçam ormanları içinde yaşayan bozayılar, her akşam yiyecek bulabilmek için ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu mevkisindeki ilçe çöplüğüne iniyor.

Ayılar, bazen tek tek bazen de yavruları ile çöplükte beslendikten sonra tekrar ormanlık alana dönüyor.

Üç yavrusu ile çöplüğe inen anne bozayı, burada bir süre beslendikten sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
