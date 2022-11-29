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Bitlis'ten sonra bu sefer de Kars! 1 köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

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Bitlis'ten sonra bu sefer de Kars! 1 köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Bitlis'te köpeğin ısırdığı Mustafa Erçetin'in vefat etmesinin acısı hala tazeyken, bu sefer de Kars'tan korkutan bir haber geldi. Denizgölü köyü'nde ölen bir kedide kuduz tespit edilmesinin ardından köy karantinaya alındı.

Denizgölü'de bir kedinin saldırgan hareketleri ve ani ölümü üzerine köylüler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

KUDUZ TESPİT EDİLDİ

Köye giden ekiplerin kediden aldığı numune, Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Buradaki analiz sonucunda kedide kuduz virüsü tespit edildi.

KÖY KARANTİNADA, HAYVANLARA AŞI YAPILDI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Komisyonu kararıyla karantinaya alınan köyde sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapıldı.

Bitlis'ten sonra bu sefer de Kars! 1 köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Bitlis'ten sonra bu sefer de Kars! 1 köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Kaynak: AA / Güncel

Kağızman Hisarcık Kars Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Demir Acer :

basi bos kopeklr barinaklara

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