Bitlis'ten sonra bu sefer de Kars! 1 köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı Güncel Haberler Bitlis'te köpeğin ısırdığı Mustafa Erçetin'in vefat etmesinin acısı hala tazeyken, bu sefer de Kars'tan korkutan bir haber geldi. Denizgölü köyü'nde ölen bir kedide kuduz tespit edilmesinin ardından köy karantinaya alındı. Denizgölü'de bir kedinin saldırgan hareketleri ve ani ölümü üzerine köylüler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. KUDUZ TESPİT EDİLDİ Köye giden ekiplerin kediden aldığı numune, Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Buradaki analiz sonucunda kedide kuduz virüsü tespit edildi. KÖY KARANTİNADA, HAYVANLARA AŞI YAPILDI İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Komisyonu kararıyla karantinaya alınan köyde sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapıldı. Kaynak: AA / Güncel Kağızman Hisarcık Kars Güncel Haberler

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