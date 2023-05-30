Kars'ta yaşlı çift, şiddetli yağış nedeniyle çöken ahırda hayatını kaybetti

Kars'ta bir haftadır etkili olan yağış nedeniyle çöken ahırda hayvanlarına yem verirken enkaz altında kalan Yeter ve Bey Kençi çifti hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 200 nüfuzlu Hacıhalil köyünde, Yeter Kençi ve (82) ve Bey Kençi (85) evlerinin yanındaki toprak damlı ahır son bir haftadır bölgede etkili olan yağış nedeniyle çöktü. Bu sırada 4 ineğe yem vermek için ahırda bulunan Kençi çifti, enkaz altında kaldı.

İKİ İNEĞİ İLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, 7 çocuk sahibi olan Kençi çiftin iki ineği ile birlikte hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarmanın çevresinde güvenlik önlemi aldığı ahıra giren ekipler Kençi çiftini enkazdan çıkararak ambulansla otopsi yapılmak üzere Kars Harakani Devlet Hastanesine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7 ÇOCUKLARI VAR

Hacıhalil köyü Muhtarı Hasan Karslı, "Son bir haftadır etkili olan yağmurlar köydeki toprak damlı konut ve ahırlarda etkili oldu. Kençi çifti ahırdaki havanlarına yem verirken toprağın ağırlaşması sonucu çökmüş ve bu sırada ikisi toprak altında kalmış. Çok üzgünüz. Çiftin 7 çocuğu var ama hepsi başka illerde yaşıyor" diye konuştu. Ekipler ahırdan iki inek ile birlikte 8 tavuğu sağ olarak kurtardı.