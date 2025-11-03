Kars'ta 20 Bin Fidan Toprakla Buluştu

TÜRKİYE İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden başlatılan '81 İlde 81 Orman' projesinin yeni durağı Kars'ta 20 bin fidan toprakla buluşuyor.

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle ilk olarak 2008–2017 yılları arasında gerçekleştirilen 81 İlde 81 Orman projesi, 2024'te yeniden hayata geçirildi. Bankanın ikinci yüzyılının ilk yılında da devam eden projeyle bugüne kadar 16 ilde dikim törenleri gerçekleşti. 81 ilin tamamında yeni fidanları toprakla buluşturmayı amaçlayan proje ile beş yıl içinde toplam 2,2 milyon fidan dikilecek ve sonraki üç yıl boyunca ağaçlandırma sahalarının düzenli bakımları yapılacak. 2025 sonbahar sezonundaki dikim törenlerinden üçüncüsünün gerçekleştiği Kars'ta tören, Sarıkamış ilçesindeki Yukarı Sarıkamış mahallesinde düzenlendi. Törene Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Sait Özdemir, Sarıkamış Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Şener Arifoğulları, İş Bankası Erzurum Bölge Satış Müdürü Erkut Gültekin, TEMA Vakfı Kars İl Temsilcisi Bünyamin Ekelik'in yanı sıra Karslı öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

KARS'TA 20 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

81 İlde 81 Orman projesiyle yüzde 7'si ormanlık alanlardan oluşan Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yukarısarıkamış köyünde yer alan 14 hektarlık alanda 20 bin fidan toprakla buluştu. Projenin 2008-2017 yılları arasında gerçekleşen ilk aşamasında, 2010 yılında Kars'ın Merkez ilçesine bağlı Ortalar Köyü Paşaçayırı mevkiinde yapılan dikimlerde 24 bin fidan toprakla buluşmuştu. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleriyle ekosistem gelişmeye başladı.