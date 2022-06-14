Kardelen Çocuk, hikaye kahramanlarıyla çocuk okuyucuya sesleniyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TOED) tarafından çıkarılan Kardelen Çocuk dergisi yayın hayatına başladı.

"Bir bahar müjdecisi" sloganıyla minik okurları selamlayan derginin yayın kurulu, Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Uzm.Psk. Ebru Adalı Yayman, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Melih Tuğtağ ve Tuğba Coşkuner'den oluştu.

Derginin, ilk sayıdaki çizerleri arasında, Elif Sena Pınar, Abdullah Gök, Gökhan Özdemir, Merve Tunç, Zeynep Begüm Şen ile Sümeyra Dönmez yer aldı.

Kardelen Çocuk Genel Yayın Yönetmeni Elif Tokkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin asıl gayesinin Türk kültürünü yansıtmak, Türkçeyi geliştirmek, Türkçenin kullanımına önem vermek, aynı zamanda milli ve manevi değerlere sahip çıkmak olduğunu belirterek, bu amaçla bugüne kadar 4 dergi çıkartıldığını söyledi.

Dernek bünyesinde uzun yıllardır çocuk dergisi çıkarmak istediklerinin altını çizen Tokkal, "Kardelen Çocuk" dergisinin çok titiz bir şekilde hazırlandığını kaydetti.

Tokkal, milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın çocukluktan itibaren başladığına işaret ederek, "Hatta okul öncesi dönemden başlıyor. Belli değerlerimizi yaşatmak, onlara sahip çıkmak, ileriki döneme taşımak, köklerimizden, tarihimizden ilham almak bizim esas amacımız. Bu niyetle Kardelen dergisini çıkarttık. İnşallah okuru da bol olsun." dedi.

"İçerisinde Türk dünyasına ait kadim masallarımız var"

Kardelen'in çok zor şartlarda yetiştiğini dile getiren Tokkal, şunları aktardı:

"Kışın karın içinden çıkan, rengiyle, şekliyle, bize gerçekten birçok şey için umut ve ilham olabilecek bir çiçek. Biz de geleceğe umut olsun, köklerine çok sıkı sahip çıkabilsin ve belli zorluklardan değerlerine sahip çıkarak, ilham alarak, güzel bir gelecek hayali kurabilsin diye Kardelen ismini uygun bulduk. İnşallah kardelenlerimiz de bol ve güzel olur.

İçerisinde Türk dünyasına ait kadim masallarımız var. Bununla ilgili çok güzel isimlerle çalışıyoruz. Bunun dışında ninnilerimiz, manilerimiz, tekerlemelerimiz, bilmecelerimiz var. İnternet şu anda zaten gündemimizi çok sık meşgul ediyor. Biz modern dünyanın içerisine kapılıp, geçmişten, unuttuğumuz bazı değerlerimizi Mimar Sinan, Cezeri gibi geleceğe ışık tutan ve köklerimizi de güçlendiren isimleri yaşatmaya çalıştık bu dergide."

Elif Tokkal, derginin yazar ve çizer kadrosunda çocukları pedagojik olarak önemseyen ve gündemin nabzını tutan isimlere yer verdiklerine dikkati çekerek, "Bizim diğer dergilerden önemli bir farkımız da çocuğun pedagojik olarak gelişimine çok dikkat ediyor olmamız, kullandığı kelimelere çok önem veriyor olmamız. Ayrıca anne babanın dünyasına ışık tutabilecek şekilde ebeveynlerin de okurken zevk alabilecekleri ve birçok şey öğrenebilecekleri bir dergi." ifadelerini kullandı.

Derginin dijital platformlarda da yer aldığını, Turkcell'in Dergilik uygulaması ile Kitapyurdu ve Dergi Kapında internet sitelerinden derginin edinilebileceğinin altını çizen Tokkal, "İki ayda bir 56 sayfa olarak çıkacak dergi. Biz mikrofonu çocuklara da uzattık. Çocukların da yazılarının, röportajlarının yer aldığı bir dergi oldu." diye konuştu.

"Çocukların unutamayacağı kahramanlar oluşturma çabasındayız"

Tokkal, çocukken okunan ve beğenilen karakterlerin asla unutulmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Onlar bizim kahramanımız oluyor. Biz Kardelen'de, her sayıda devam edecek hikayeler şeklinde yazı serileri oluşturuyoruz. Yazarlarımızla bunun kurgusunu, çalışmasını yapıyoruz. Bunun takibini de ben özenle yapıyorum. Karakterleri oluştururken, çocuk kendinden birçok şey buluyor o kahramanlarda. Geleneksel oyunlar oynuyor kahraman, annesinden, dedesinden bayram harçlıkları alıp onlarla dünyasına çok güzel şeyler katıyor. Kardelen'deki çocuk kahramanlarımız, bayram sabahını hala neşeyle bekleyen, yastığının altına bayram kıyafetini koyan çocuklar."

Derginin gelecek sayılarına daha eğlenceli metinler katmak istediklerini dile getiren Tokkal, "Çocukların unutamayacağı kahramanlar oluşturma çabasındayız. Çocukların dünyasına daha hitap edici metinler, onların da söz sahibi olabileceği sayfalar eklemek istiyoruz. Onun dışında Kardelen 8 yaş ve üstüne hitap eden bir dergi ama bizim okul öncesi grubuna da Kardelen'e ek olarak çıkarmak istediğimiz bir dergimiz var. Onu da Kardelen ile çocuklara hediye etmek istiyoruz. Her sayıda küçük bir masal, bilmece kitapçığı ya da bir tekerleme kitapçığı gibi çocukların kütüphanelerine Kardelen ile girecek kitapçıklar hazırlayıp, çocuklara bir kütüphane oluşturmak istiyoruz." dedi.