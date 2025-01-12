Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı! Köprü ve otoyol ücretlerine zam

Yeni yıl ile birlikte gelen zamlara bir yenisi eklendi. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü, otoyol ve tünellerinin zamlı yeni ücretlerini açıkladı.

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ 47 LİRA OLDU

Açıklanan yeni ücretlere göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ücreti yüzde 15 zamlanarak 80 lira oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ücreti de yüzde 42 zamla 47 lira oldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜNE YÜZDE 42 ZAM

Osmangazi Köprüsü'nde ise artış yüzde 42.3'ü bularak 795 liraya ulaştı. Çanakkale Köprüsü'nde de zam oranı yüzde 35'i bularak 790 lira oldu.

BU GECEDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü ayrıca yeni zamlı tarifelerin bu gece yarısından itibaren geçerli olacağını da duyurdu.