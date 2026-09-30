Karayolları bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu'nda şeritler trafiğe kapatıldı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerinde ulaşım, üstyapı yenileme çalışması sebebiyle Niğde yönünden gerçekleştiriliyor.

Ankara- Konya yolunun 34-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Konya- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 31-34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 6-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karabük-Araç yolunun 2-4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya-Elazığ yolunun 68-69. kilometrelerinde yer alan Handere-2 Köprüsü çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 30-33. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 0-56. kilometrelerinde yatay işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA