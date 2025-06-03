Karatepe Yazıtları'nın Evrensel Önemi Devam Ediyor

Karatepe Yazıtları'nın Evrensel Önemi Devam Ediyor
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Karatepe yazıtlarında inceleme devam ediyor. OKÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Faris Demir, yazıtların evrensel niteliğe sahip olduğunu ve diğer tarihi yazıtlarla bağlantı kurabileceğini belirtti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'nde yer alan Karatepe yazıtlarında incelemeler sürüyor.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir, gazetecilere, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki yazıtlarda incelemelerinin sürdüğünü belirtti.

Karatepe yazıtlarının evrensel niteliğe sahip olduğunu anlatan Demir, dünyadaki tüm yazıtların resimden yazıya dönüştüğünü dile getirdi.

Bu nedenle resim yazısının evrensel olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Yani herhangi bir dile bağlı değildir. Karatepe yazıtları evrensel bir niteliğe sahiptir. Dünyadaki tüm yazılar resim yazısından türemiştir. Resim yazıları evrenseldir. Yani herhangi bir dile bağımlı değildir. Bu nedenle Karatepe yazıtları, İndus Vadisi ve Brezilya'daki İnka Taşı yazıtlarını çözebilecek ipuçları vermektedir."

İndus Vadisi'ndeki yazıtların çözülmesi için ödüller koyulduğunu vurgulayan Demir, Luvi ve Girit hiyerogliflerinin okunmasını sağlayan Karatepe'deki yazıtların evrensel olması nedeniyle İndus Vadisi'ndeki yazıtların da çözülmesini sağlayabileceğini dile getirdi.

Demir, İndus Vadisi'ndeki yazıtlar ile Karatepe'de bulunan Anadolu hiyerogliflerin gramer bakımından da benzerlik gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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