Karasu Sahilinde İnsansız Hava Aracı Bulundu

Karasu Sahilinde İnsansız Hava Aracı Bulundu
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde halk plajı önünde bir insansız hava aracı (İHA) bulundu. İHA, emniyet ekipleri tarafından teslim alınarak detaylı inceleme için Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na gönderildi.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinde sahilde insansız hava aracı (İHA) bulundu.

Kaymakamlıktan alınan bilgiye göre, Karasu Halk Plajı 28. Kule önlerinde İHA olduğu yönünde İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu.

Sahile gelen emniyet personeli tarafından alınan İHA, Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına teslim edildi.

Menşei belli olmadığı belirtilen İHA'nın, Su Altı Savunma ekipleri tarafından detaylı inceleneceği ve emniyetli alanda muhafaza altına alınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
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