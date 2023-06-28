Karanlıkta kalan vatandaşın borcunu VEDAŞ ve hayırsever iş adamı karşıladı

MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesi Karaali köyünde yaşayan ve çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak yatağa mahkum yaşayan Murat Kaya'nın 68 bin liralık elektrik faturası borcunun yarısını Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. yarısını ise hayırsever iş adamı Kazım Yağmur karşıladı.

Malazgirt ilçesine bağlı Karaali köyünde yaşayan inşaat işçisi Murat Kaya, geçtiğimiz yıllarda çalıştığı bir inşaatta elektrik akımına kapıldıktan sonra yatağa mahkum kaldı. Devlet kurumları tarafından yapılan yardımlarla hayatını idame eden Kaya'nın biriken 68 bin liralık elektrik borcu için de VEDAŞ ve hayırsever iş adamı Kazım Yağmur yetişti. Sosyal medyadan haberi gördükten sonra Bilecik'ten Malazgirt ilçesine gelen Kazım Yağmur, ilk olarak VEDAŞ görevlileriyle görüştü. Görüşmede VEDAŞ yetkilileri alacakları olan 68 bin liranın yarısından feragat ederken, Yağmur ise geriye kalan yarısını ödeyerek Murat Kaya'nın evine yeniden enerji verilmesini sağladı.

Kazım Yağmur, köyde aileyi de ziyaret ederek çocuklara bayramlık kıyafet, oyuncak ve gıda malzemesi desteği verdi. Bilecik'ten Malazgirt'e Kaya ailesine yardım etmek için geldiğini ifade eden Yağmur, " Murat Kaya'nın durumunu sosyal medyadan öğrendim. Yaklaşık 68 bin lira borcunun olduğunu öğrendim. Elektrikleri kesikti. Haberi bende kendi sosyal medyamdan paylaştım. Destek olan arkadaşlarımız da oldu. Bilecik'ten Karaali köyüne geldim. İlk önce VEDAŞ'tan Murat abimin elektrik borcunu ödedim. Daha önce inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılmış. Bir bacağı kesilmiş, kollarından biri iş görmüyor. Vücudunun yaklaşık yüzde 70'i çalışmıyor. 68 bin lira olan borcun yaklaşık 38 bin lirası bize düştü. VEDAŞ hem anapara hem de faizden yaklaşık 30 bin lira düşürdü. Bizde borcunu ödedik ve elektriğini açtırdık. Evine elektrik geldi, çocuklar çizgi film seyretti. Onlar mutlu oldu bizde mutlu olduk" dedi.

Evine yeniden elektrik verildiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Murat Kaya ise "Başta yardımsever Kazım Yağmur ve yardım elini uzatan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim kimseye böyle bir kaza yaşatmasın. Geçen yıl Mardin'in Kızıltepe ilçesine inşaat işlerinde çalışmak üzere gittim. 2022 yılının Kasım ayında inşatta çalışırken elektrik akımına kapıldım. Arkadaşlarım beni Şanlıurfa Devlet Hastanesine kaldırmışlar. 2-3 gün yoğum bakımda kalmışım. Kendime geldiğimde sol bacağımın diz altından kesildiğini gördüm. Sol elim çalışmıyor. Hatta sol kolumun da kesilmesi gerektiğini doktorlar bana söyledi. Tutmasın ama böyle kalsın dedim. Sağ ayağımda ise çok az bir canlılık var. Sonra Adana'ya kaldırıldım. Adana'da 27 ameliyat geçirdim. Şu an yatalak bir hastayım. Yaklaşık 68 bin lira elektrik borcum vardı. Çocuklarımla karanlıkta yaşıyorduk. Kazım Yağmur Bey borçlarımızı ödedi bizleri karanlıktan kurtardı. Artık çocuklarım çizgi film izleyebiliyorlar. Bu halde olmama rağmen çocuklarım adına çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.