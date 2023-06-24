Karaman Valisi Trafik Denetimine Katıldı

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimine katılarak sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kenan Ay ile Karaman-Konya kara yolundaki polis kontrol noktasına gelen Vali Akkoyun, ekiplerce durdurulan sürücülerin bayramını tebrik etti. Akkoyun ve polis ekipleri, denetimlerde çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimine katılarak sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kenan Ay ile Karaman-Konya kara yolundaki polis kontrol noktasına gelen Vali Akkoyun, ekiplerce durdurulan sürücülerin bayramını tebrik etti.

Akkoyun ve polis ekipleri, denetimlerde çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Akkoyun, bayram tatilinin başlaması nedeniyle kara yollarında yoğunluk yaşandığını söyledi.

Vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıp bilgilendirdiklerini, ayrıca bayramlarını kutladıklarını ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Tüm sürücülerimizden emniyet kemerlerini takmalarını, hız limitlerine uymalarını, direksiyon başında başka bir şeyle uğraşmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını rica ediyorum. Sevdiklerinin gözlerini yollarda bırakmasınlar. İnşallah bayram öncesi ve bayramda kazasız bir süreç temenni ediyorum. Emniyetimiz, jandarmamız, trafik ekiplerimiz yollarda bütün tedbirleri almış vaziyette. Bu tedbirleri artırarak devam ettiriyoruz."

Akkoyun, daha sonra Karaman-Ereğli kara yolundaki jandarma kontrol noktasında trafik denetimine katıldı.