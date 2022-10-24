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Karaman'da platonik aşık dehşet saçtı! Sağlık ocağını basıp önce hemşireyi sonra kendisini vurdu

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Karaman'da Hüseyin B. adlı şahıs, iddiaya göre platonik aşık olduğu Emine A.'nın çalıştığı aile sağlık merkezini bastı. Önce hemşireyi vuran şahıs, daha sonra kendisini vurdu. İkisinin de hayati tehlikesi bulunuyor.

Karaman'da bugün saat 11.20 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Hüseyin B., aile sağlığı merkezine gelerek iddiaya göre platonik aşık olduğu hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından da aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı.

Karaman'da platonik aşık dehşet saçtı! Sağlık ocağını basıp önce hemşireyi sonra kendisini vurdu

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kanlar içinde kalan Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından yaralı 2 kişi ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Karaman'da platonik aşık dehşet saçtı! Sağlık ocağını basıp önce hemşireyi sonra kendisini vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hamidiye Karaman Güncel Haberler

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