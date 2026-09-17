Karaman'da coğrafi işaretli Kazımkarabekir kabak çekirdeği hasadı sürüyor

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli Kazımkarabekir kabak çekirdeğinin hasadı başladı.

Kent merkezine 25 kilometre mesafede bulunan ilçede, 220 bin dekar alanda hububat ve baklagil ağırlıklı tarımsal üretim yapılıyor.

Su kısıtı bulunan bölgede tarım yapan çiftçilerin yetiştirdiği çerezlik kabak çekirdeği, 2023 yılında Kazımkarabekir kabak çekirdeği ismiyle coğrafi işaret aldı.

Bölgenin gece ve gündüz sıcaklık farkının yüksekliği, humuslu toprak yapısı ve güneşlenme süresinin uzunluğunun etkisiyle kendine has aroması bulunan çekirdek, yoğun rağbet görüyor.

Coğrafi işaret pazar payını artırıyor

Kazımkarabekir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayşe Koca, AA muhabirine, nisan-mayıs aylarında ekilen kabakların, eylül-ekim aylarında hasat edildiğini söyledi.

Hasadın ardından güneşte kurutulan çekirdeğin kalitesiyle dikkati çektiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Hem sulu tarım hem de kuru tarımda kabak çekirdeği yetiştiriciliği yapabiliyoruz. Çekirdeğimiz bölgenin toprağı ve Hacıbaba Dağı'ndan gelen esintiden kaynaklı ayrı bir aromaya sahip. Bu nedenle pazar payı da yüksek bir ürün. İlaveten, coğrafi işaretli olması da pazar payını artırıyor. Yaklaşık 5 bin 300 dekarlık bir alanda kabak çekirdeği yetiştiriciliği yapıyoruz. Üretim bakımından Karaman'da yetiştirilen çerezlik kabağın yüzde 65'i bizim ilçemizde üretiliyor. İlçemizde 2025 TÜİK rakamlarına göre yaklaşık 500-600 ton civarında kabak çekirdeği yetiştiriliyor. Gün geçtikçe verimimiz ve alanımız artış gösteriyor."

Koca, çekirdeğin coğrafi işaret almasıyla ürüne olan ilginin arttığını belirtti.

"Satış fiyatlarının güzel olmasından kaynaklı çiftçilere alternatif ürün oluyor"

Çekirdeğin kalitesiyle yoğun talep gördüğünü belirten Koca, şöyle devam etti:

"Çekirdek kabaktan ayrılır ve harmanda serilir. Kurutmadan sonra işlem tamamlanır. Çekirdeklerimiz yemesi kolay olan ince kırımdır. Pazarda iyi fiyattan satılan, lezzet ve aroma bakımından insanların tüketebileceği bir ürüne dönüşüyor. Kabak çekirdeğimizin kalibresi ve lezzetiyle diğer ürünlere göre hem Karaman hem de Nevşehir ve Aksaray gibi çevre illerimizdeki çerez firmaları tarafından rağbet görüyor. Üreticiler bu bölgelere genellikle toptan satış yapıyor. Satış fiyatlarının güzel olmasından kaynaklı çiftçilere alternatif ürün oluyor. Bölgenin alternatif ürünleri arasında göz dolduruyor. Su kısıtı olan ilçeler arasında yer alıyoruz. Bu ürünün kuru şartlarda yetiştirilmesi ve dekardan alınan verimin güzel olması çiftçinin yüzünü güldürüyor ve kuru şartlardaki üretimimizi artırıyor."

"Dekardan 100-160 kilo civarında ürün alıyoruz"

İlçeye bağlı Özyurt Mahallesi'nin muhtarı ve üretici İlyas Tok da yaklaşık 20 yıldır çekirdek üretimi yaptığını söyledi.

Kabak çekirdeğinin coğrafi işaret almasıyla daha çok tercih edilmeye başladığını dile getiren Tok, "Dışarıdan arkadaşlar gelir, onlara ve kuruyemişçilere toptan satarız. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Vatandaşımız farklı bir üründen gelir elde ediyor. Kıraçta ektiğimiz yerlerde bile çok güzel oluyor. Hem sulak arazide hem de kıraçta oluyor. Tat ve ürün olarak güzel. Elek ebatları yüksek geliyor. Dekardan 100-160 kilo civarında ürün alıyoruz. " dedi.

Kaynak: AA