Trabzon ve çevre illerde YKS heyecanı yaşandı
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta üniversite adayları YKS'nin ilk oturumu TYT'ye girdi. Trabzon'da yaklaşık 24 bin, Artvin'de 4 bin 624 aday sınava katıldı. Polis ekipleri ulaşım sorunu yaşayan öğrencilere yardımcı oldu.
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta üniversite adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi.
Trabzon'da TYT'ye yaklaşık 24 bin kişi katıldı.
Ortahisar, Yomra, Araklı, Sürmene, Of, Akçaabat, Çarşıbaşı, Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçesindeki sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.
Ailelerin sınav salonlarının önündeki heyecanlı bekleyişleri sürüyor.
Polis ekipleri de sınav merkezlerine ulaşımda sorun yaşayan bazı öğrencilere yardımcı oldu.
Artvin'de 17 binada 4 bin 624 üniversite adayı sınava girdi.
Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Giresun ve Rize'de de adaylar üniversiteli olabilmek için sınav heyecanı yaşıyor.