Karadeniz'de Taşkın Tedbirleri İşe Yaradı

Karadeniz'de Devlet Su İşleri tarafından uygulanan taşkın tedbirleri sayesinde yaşanan sel ve taşkınlar ciddi felakete dönüşmedi. Geçirgen tersip bendi, sel tırmığı ve sel kapanı gibi önlemlerle derelerin tıkanması önlendi.

KARADENİZ'de Devlet Su İşleri'nce (DSİ) yüksek havzalarda dere içlerine uygulanan, alt kısmı kum, çakıl gibi rüsubatı tutan, üst kısmı ise ağaç, kök, dal gibi yüzücü odunsu nesneleri tuzaklayan 'geçirgen tersip bendi', 'sel tırmığı' ve 'sel kapanı' tedbirleri iş yaradı. Geçen ay metrekareye ortalama 170 kilogram yağış düşen Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de taşkınlar, ciddi felakete dönüşmedi.

Doğu Karadeniz'de şiddetli yağışlar ile yaşanan, at ve üst yapıda hasara neden olup, can ve mal kaybıyla sonuçlanan taşkınların önüne geçilebilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Devlet Su İşleri'nce (DSİ) yüksek havzalardaki pek çok derenin farklı noktalarında; alt kısmı kum, çakıl gibi rüsubatı tutan, üst kısmı ise ağaç, kök, dal gibi yüzücü odunsu nesneleri tuzaklayan 'geçirgen tersip bendi', 'sel tırmığı' ve 'sel kapanı' tedbirler uygulanıyor.

Yenilikçi taşkın kontrol tesislerinin önemine de değinen Kotan, "Giresun'daki taşkının kontrol altında tutulmasının bir diğer önemli unsurları ise yenilikçi tip taşkın kontrol tesislerimizdir. Çanakçı ve Büyükgüre dereleri üzerine inşa ettiğimiz 'sel tırmıkları' sayesinde, yukarı havzalardan gelen odun, kütük gibi yüzücü maddeler başarılı ile tuzaklanmıştır. Bu tesisimiz olmasaydı; bu yüzücü materyaller mansapta yer alan köprü veya menfez gibi yapılarımızı tıkayacak ve taşkının boyutu artacaktı. Aynı şekilde Yağlıdere Deresi üzerindeki bendimiz de muazzam bir şekilde görevini yerine getirmiştir" diye konuştu.