Karadeniz'de film gibi askeri tatbikat - Haberler

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Karadeniz'de film gibi askeri tatbikat

AA - Alexandra Radu - Güncel
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Askerlerin gemiye çıkışı Rehin alınan insanlar Helikopterin uçuşu Romanya ve ABD Donanması'nın askerleri Karadeniz'de düzenlenen "TROJAN 2022" çok uluslu askeri tatbikatına katıldı.

Askerlerin gemiye çıkışı

Rehin alınan insanlar

Helikopterin uçuşu Romanya ve ABD Donanması'nın askerleri Karadeniz'de düzenlenen "TROJAN 2022" çok uluslu askeri tatbikatına katıldı. ABD Avrupa Komutanlığı Özel Harekat Unsuru tarafından koordine edilen tatbikata, eş zamanlı olarak Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Karadağ, Polonya, Slovakya, Slovenya, Macaristan katıldı.

AA / Alexandra Radu - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Karadeniz, Romanya, Güncel, Haberler

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