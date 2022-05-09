Karadeniz'de film gibi askeri tatbikat

Askerlerin gemiye çıkışı

Rehin alınan insanlar

Helikopterin uçuşu Romanya ve ABD Donanması'nın askerleri Karadeniz'de düzenlenen "TROJAN 2022" çok uluslu askeri tatbikatına katıldı. ABD Avrupa Komutanlığı Özel Harekat Unsuru tarafından koordine edilen tatbikata, eş zamanlı olarak Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Karadağ, Polonya, Slovakya, Slovenya, Macaristan katıldı.