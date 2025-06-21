Karadeniz Bölgesi'nde Üniversite Adayları YKS için Ter Döktü

Karadeniz Bölgesi'nde Üniversite Adayları YKS için Ter Döktü
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Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'nde üniversite adayları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi. Trabzon'da 24 bin 523 kişi sınava katılırken, aileler sınav merkezlerinin önünde bekleyişlerini sürdürdü.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de üniversite adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi.

Trabzon'da TYT'ye 24 bin 523 kişi katıldı.

Erken saatlerden itibaren Ortahisar, Yomra, Akçaabat, Çarşıbaşı, Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerindeki sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.

Aileler, sınav salonlarının önünde heyecanla bekleyişlerini sürdürüyor.

Öte yandan polis ekipleri de sınav merkezlerine ulaşımda zaman sorunu yaşayan öğrencilere yardımcı oldu.

Rize'de 8 bin 270, Gümüşhane'de 3 bin 117, Artvin'de 7 bin 810 ve Bayburt'ta 2 bin 800 üniversite adayı sınava girdi.

Ordu ve Giresun'da da adaylar üniversiteli olabilmek için ter döktü.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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