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(ANKARA)- Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Ankara ve İstanbul adliyelerinde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Büroları'nın bulunduğu koridorlara avukatların girişinin engellenmesini ve tutukluluk kararlarına erişimde yaşanan sorunları Adalet Bakanı Akın Gürlek'e sordu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Ankara Adliyesi'nin 5. katında bulunan Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yer aldığı koridorun her iki girişine cam kapılar yerleştirildiğini ve önlerinde özel güvenlik görevlilerinin görevlendirildiğini belirten Karaca, bu uygulamayla avukatların koridora girişlerinin engellendiğini, soruşturma dosyalarını takip etmek, savcılarla görüşmek ve dosyalara ilişkin bilgi almak isteyen avukatların mesleki faaliyetlerinin fiilen kısıtlandığını ifade etti.

Karaca, benzer bir uygulamanın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde de hayata geçirildiğini belirterek, 7. katta bulunan Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yer aldığı koridorun kapatıldığını ve x-ray cihazı konulduğunu aktardı. Savcılara erişimin tamamen kısıtlandığını kaydeden Karaca, avukatların dosya incelemek veya bilgi almak için koridor girişindeki güvenlik görevlilerinin savcılık katiplerini telefonla aramasını ve izin verilmesi halinde telefon görüşmesi yapabilmesini beklemek zorunda bırakıldığını belirtti.

Karaca, tutukluluğun devamına ilişkin kararların ve bu kararlara yönelik itirazların sonuçlarının müdafilere bildirilmediği, itirazları inceleyip karara bağlayan mahkemelerin kararlarının da avukatlara verilmediği ve avukatların yeniden Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirildiği ifade edildi.

Avukatların adliyelere erişiminin idari ve fiziki güvenlik tedbirleri gerekçe gösterilerek kısıtlanmasının mesleki faaliyetlerin engellenmesi anlamına geldiğini belirten Karaca, bu uygulamaların savunma hakkının etkin kullanımını ortadan kaldırdığına dikkat çekti. Karaca, savunma makamının müvekkilinin özgürlüğünden yoksun bırakılmasına ilişkin kararlara, kararların gerekçelerine ve itiraz süreçlerinin sonuçlarına erişememesinin tutuklu kişilerin özgürlük ve güvenlik hakkı ile hak arama özgürlüğünü de doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı.

Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e Ankara ve İstanbul adliyelerinde avukatların savcılık koridorlarına girişlerinin engellenmesinin gerekçesini, uygulamaların hangi idari karar ve hukuki düzenlemeye dayandığını sordu. Türkiye genelinde avukatların adliyelere, savcılık bürolarına ve soruşturma dosyalarına erişimlerinin güvenlik gerekçesiyle sınırlandırıldığı benzer uygulamaların bulunup bulunmadığını da soran Karaca, varsa bu uygulamaların kapsamının, dayanaklarının ve uygulandığı adliyelerin açıklanmasını istedi.

Karaca, ayrıca tutukluluğun devamına ilişkin kararların ve tutukluluk incelemesi kararlarının müdafilere tebliğ edilmemesinin Bakanlığın bilgisi dahilinde olup olmadığını, itirazları karara bağlayan mahkemelerin kararlarını avukatlara vermemesinin gerekçesini ve bu uygulamalar nedeniyle herhangi bir inceleme başlatılıp başlatılmadığını sordu.

Önergede, avukatların mesleki faaliyetlerini bağımsız ve etkin biçimde yerine getirmelerini, tutuklu kişilerin özgürlük ve güvenlik haklarını ve adil yargılanma güvencelerini korumak amacıyla adliyelerdeki bu tür uygulamalara ilişkin bir inceleme ve denetim mekanizması oluşturulmasının planlanıp planlanmadığı da soruldu.

Kaynak: ANKA