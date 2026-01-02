Haberler

Karabük, Zonguldak ve Düzce'de kar nedeniyle kapanan 306 köy yolu açıldı

Güncelleme:
Karabük, Zonguldak ve Düzce'de etkili kar yağışı nedeniyle kapanan 306 köy yolu ekiplerin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi, gece gündüz çalışarak köy yollarının güvenli bir şekilde yeniden açılmasını sağlıyor.

Karabük, Zonguldak ve Düzce'de kar nedeniyle kapanan 306 köy yolu ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilde etkisini sürdüren kar yağışı süresince kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması amacıyla Valilik koordinasyonunda İl Özel İdaresine bağlı 39 ekip, il genelinde çalışma yürüttü.

Karla mücadele faaliyetleri kapsamında bugün saat 13.00 itibarıyla 225 köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığı aktarılan açıklamada, "Kar yağışının devam etmesi nedeniyle yer yer yeniden kapanan güzergahlarda da ekiplerimiz anında müdahalede bulunmaktadır. Kırsalda ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla İl Özel İdaresi ekiplerimiz, tüm imkanlarıyla gece gündüz görev başında olmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Zonguldak'ta da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 150 köy yolundan 67'sinde yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

Kozlu'da 2, Alaplı'da 20, Çaycuma'da 9, Devrek'te 25, Karadeniz Ereğli'de 24 ve Gökçebey'de 3 olmak üzere 83 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Düzce'de ise 14 kapalı köy yolu ulaşıma açılırken, Yığılca ilçesinde bir köy yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu





