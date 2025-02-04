Karabük'ten kısa kısa

Karabük Tapu ve Kadastro Binasında inşaat çalışmalarına başlandı.

AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2018'de ihalesi yapılan ancak yüklenici firmanın yaşadığı sorunlar nedeniyle 2021'de sözleşmesi feshedilen Karabük Tapu ve Kadastro Hizmet Binası yapım işi, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'ın girişimleri sonucu yeniden ihale edilerek inşaat süreci başladı.

Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç ile Salt, şantiye alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Karabük'ün ihtiyacı olan hizmetlerin hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Tapu ve Kadastro Hizmet Binası, vatandaşlarımızın daha hızlı ve kaliteli hizmet almasını sağlayacak modern bir yapı olacak. Bu sürecin her aşamasını titizlikle takip ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Karabük için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Keskinkılıç da sürecin başından itibaren takipçisi olduklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine kolay erişimini sağlamak en büyük önceliğimiz. Tapu ve Kadastro Hizmet Binası, daha hızlı işlemler ve modern bir altyapı sunacak. AK Parti olarak yatırımları Karabük'e kazandırmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihale edilen proje kapsamında yer tesliminin ardından inşaatın 2025 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.

Safranbolu'da yere izmarit atanlara 831 lira ceza

Safranbolu ilçesinde çevreyi kirletenlere 831 lira idari para cezası uygulanmaya başlandı.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO ve Cittaslow ünvanlarıyla dünya mirası kabul edilen Safranbolu'da, çevreyi kirletenlere para cezası verilecek.

Safranbolu Belediyesi, yere izmarit atılmasını önlemek amacıyla 831 lira idari para cezası uygulamaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, uygulamanın tarihi kenti daha temiz ve yaşanabilir kılmak için hayata geçirildiğini belirterek, "UNESCO ve Cittaslow kentine yakışır bir çevre bilinci oluşturmalı, Safranbolu'yu geleceğe tertemiz bir miras olarak taşımalıyız." ifadesini kullandı.

Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinde Akademik Kurul Toplantısı düzenlendi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, toplantının açılışında konuşan Kırışık, fakültenin başarılarına vurgu yaparak öğrencilerin ve akademik kadronun ulusal çapta kazandığı ödüllerle fakültenin güçlü konumunu pekiştirdiğini belirtti.

Kırışık, hem akademik personelin hem de öğrencilerin elde ettiği başarılarla fakültenin kalitesini ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Hedefimiz bu başarıyı daha da ileriye taşımak ve geleceğin en iyi iletişim fakültesi olma noktasına ulaştırmak." ifadesini kullandı.

Yapay zeka ve sosyal medyanın iletişim alanındaki etkilerine dikkati çeken Kırışık, yapay zekanın tehdit olarak değil, fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini, üniversitenin bu konuda önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Toplantıya, fakültenin dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, dekan yardımcıları Prof. Dr. Mustafa İnce ve Dr. Öğretim Üyesi Bedirhan Karakurluk, fakülte sekreteri Hayati Demir ile akademisyenler katıldı.