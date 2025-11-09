Karabük'te Yangın Sonrası Yeni Konutların Temeli Atıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük'ün Kamış köyünde, orman yangınında hasar gören evlerin yerine yapılacak köy konutlarının temelini köylülerle birlikte attı. Yangın sırasında köyünü terk etmek istemeyen ve 'Ben burada otururum, ateşi geçirmem' sözleriyle hafızalara kazınan Nazife Özdem (37) de Bakan Kurum'a eşlik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; İzmir, Karabük, Çanakkale ve Antalya gibi illerde geçen yaz çıkan orman yangınları sonrası evlerini kaybeden vatandaşlar için harekete geçti. Bakanlık ve TOKİ iş birliğinde yapılacak konutların yerine temel atma çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda, yangının üzerinden 1 ay geçmeden İzmir'in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde 281 evin temelleri atıldı.

35 KÖY EVİNİN TEMELİ ATILDI

Karabük ilinde 23 Temmuz'da yaşanan büyük orman yangınları nedeniyle Kamış köyü, alevlerden en çok etkilenen köyler arasında yer aldı. Yaşanan yangın felaketinde köylülerden Nazife Özden köyünü terk etmek istememiş, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'ya 'Ağabey bırakmam; ben burada otururum, ateşi geçirmem' sözleriyle karşı çıkmıştı. Karabük'te de yaraları sarmak için harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hak sahipliği tespitlerinin ve ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yanan köylerde yeniden inşa çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Bakan Kurum, dün Kamış köyünde hak sahibi vatandaşlar ile birlikte 35 köy evinin temelini attı. Yangınla mücadele etmek için köyünü terk etmek istemeyen Nazife Özdem de burada Bakan Kurum'a eşlik etti. Bakan Kurum, tören sırasında alanda bulunan Özdem'i kürsüye davet ederek, "Kamış köyünde yangın sırasında Nazife kardeşimizin feryadını tüm Türkiye gördü, şahitlik etti. Bugün de inşallah mutluluğuna şahitlik edecek" dedi.

Bakan Kurum ile birlikte yeni konutların temeli için butona basan Özdem ise, "Dediğimiz zamandan bile erken başlaması beni çok mutlu etti. Çok tez zamanda başladı. Yani 3,5 sene sürer dediler ama 3,5 ayda başlaması bizi çok mutlu etti. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Kurum da, "Arzumuz, isteğimiz işin sonunda milletimizin hayır duasını almak. 81 ilimizde bu anlayışla çalışıyoruz. Allah bir daha böyle kaza, bela yaşatmasın" yanıtını verdi.

BAKAN KURUM, PROJELERİ İNCELEDİ

Bakan Kurum, törenin ardından köylüleri ziyaret edip yangında evini kaybetmiş bir vatandaşın konteynerine konuk oldu. Ardından Karabük Valiliği'ne geçen Bakan Kurum, yerel yöneticilerle görüştü. Yapımı devam eden Kent Meydanı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, projenin bir an önce tamamlanması için talimatlar verdi. Soğuksu Kentsel Dönüşüm Proje Sahası'nda ise örnek daireyi inceleyen Bakan Kurum, cuma pazarında da devam eden projeleri yerinde gördü. Bakan Kurum, AK Parti Karabük İl Başkanlığı'na giderken Kemal Güneş Caddesi'nde esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum'un Karabük'teki son durağı Belediye Başkanlığı binası oldu.