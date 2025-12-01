Karabük'te Trafik Kazası: 6 Yaralı

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Karabük-Eflani kara yolunun Osmanlar köyü Paşaköprüsü mevkiinde meydana geldi. E.B. (43) yönetimindeki 74 BG 958 plakalı hafif ticari araç ile K.G. (43) idaresindeki 78 SP 528 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve otomobildeki E.G. (51), İ.G. (18), S.N.G. (16) ve B.G. (14) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.