Kenan Yıldız’a büyük şok! Bir anda dışarda kaldılar

Juventus, sahasında Fiorentina’ya 2-0 yenildi ve Şampiyonlar Ligi potasının dışında kaldı. Kenan Yıldız’ın formasını giydiği İtalyan devi son haftaya büyük baskıyla giriyor.

  • Juventus, Serie A 37. haftada Fiorentina'ya 2-0 yenilerek 68 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.
  • Juventus, ligi ilk 4'te bitiremediği takdirde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak.
  • Kenan Yıldız, Juventus-Fiorentina maçında 90 dakika forma giydi.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer alamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

JUVENTUS EVİNDE YIKILDI

İtalya Serie A’nın 37. haftasında Juventus, sahasında Fiorentina’yı ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip Fiorentina 2-0 kazanırken Juventus ligde 10 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

GOLLER FIORENTINA’DAN GELDİ

Fiorentina’ya galibiyeti getiren golleri Cher Ndour ve Rolando Mandragora kaydetti. Konuk ekipte Luca Ranieri, 72. dakikada kırmızı kart gördü.

JUVENTUS ŞAMPİYONLAR LİGİ POTASINDAN ÇIKTI

Bu sonucun ardından Juventus 68 puanda kaldı ve Serie A’da 6. sıraya geriledi. İtalya’da ligi ilk 4 içinde bitiren takımlar Şampiyonlar Ligi bileti alırken, siyah-beyazlı ekip pota dışına düştü.

KENAN YILDIZ 90 DAKİKA OYNADI

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Genç yıldız takımının mağlubiyetine engel olamadı. Juventus, sezonun son haftasında Torino deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi umutlarını son maça taşıdı.

