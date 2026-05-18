Kenan Yıldız’a büyük şok! Bir anda dışarda kaldılar
Juventus, sahasında Fiorentina’ya 2-0 yenildi ve Şampiyonlar Ligi potasının dışında kaldı. Kenan Yıldız’ın formasını giydiği İtalyan devi son haftaya büyük baskıyla giriyor.
JUVENTUS EVİNDE YIKILDI
İtalya Serie A’nın 37. haftasında Juventus, sahasında Fiorentina’yı ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip Fiorentina 2-0 kazanırken Juventus ligde 10 maç sonra mağlubiyet yaşadı.
GOLLER FIORENTINA’DAN GELDİ
Fiorentina’ya galibiyeti getiren golleri Cher Ndour ve Rolando Mandragora kaydetti. Konuk ekipte Luca Ranieri, 72. dakikada kırmızı kart gördü.
JUVENTUS ŞAMPİYONLAR LİGİ POTASINDAN ÇIKTI
Bu sonucun ardından Juventus 68 puanda kaldı ve Serie A’da 6. sıraya geriledi. İtalya’da ligi ilk 4 içinde bitiren takımlar Şampiyonlar Ligi bileti alırken, siyah-beyazlı ekip pota dışına düştü.
KENAN YILDIZ 90 DAKİKA OYNADI
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Genç yıldız takımının mağlubiyetine engel olamadı. Juventus, sezonun son haftasında Torino deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi umutlarını son maça taşıdı.