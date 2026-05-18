Pakistan'da pazarda meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Güney Veziristan'da bir pazarda el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının hedefinin Ahmedzai aşireti lideri olduğu belirtildi.

Polis, Afganistan sınırına yakın bir aşiret bölgesi olan Hayber Pahtunhva eyaletindeki Güney Veziristan'ın merkezi Vana'daki bir pazarda el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Güney Veziristan Emniyet Müdürü Muhammed Tahir, saldırıda aracı hedef alınan Ahmedzai aşireti lideri dahil 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Tahir, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Bölge nüfusun yüzde 60'ından fazlasını oluşturan Ahmedzai aşiretinin liderini hedef alan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
