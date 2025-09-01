Karabük'te Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Eflani ilçesi Saraycık köyü civarındaki orman yangınının büyük oranda çevrelendiğini, Safranbolu ilçesi Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili de mücadelenin devam ettiğini bildirdi.

Vali Yavuz, Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü Şamlar Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 15.00 sıralarında Eflani ilçesi Saraycık köyü ile Safranbolu ilçesinin Harmancık köyü arasında başlayan orman yangınının rüzgarın da etkisiyle yayılan seyir gösterdiğini söyledi.

Yavuz, "Bu saat itibarıyla Saraycık köyümüz civarındaki orman yangınını büyük oranda arkadaşlarımız çerçevelediler. Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili de arkadaşlarımız, hem orman teşkilatımız hem İl Özel İdaremiz hem belediyelerimizin itfaiyeleri hem de devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte gönüllülerimizle mücadeleye devam ediyorlar." dedi.

Yangında herhangi bir vatandaşın, bir görevlinin zarar görmemiş olmasının sevindirici olduğunu belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Harmancık köyümüzün bu mahallesinin akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle biraz da yangının hızlı ilerlemesi nedeniyle - yaklaşık 10 hanemiz vardı, 18 vatandaşımız yaşıyordu - tahliyesini kısa süreyle gerçekleştirdik. Yangın çerçevelendikten sonra da tekrar vatandaşlarımız şu anda evlerine dönüş sağlamış oldular.

Burası daha önceki yangınlara göre biraz daha yukarı bir nokta, biraz daha kuzey bölgemiz ve biraz daha bu anlamda rakımı yüksek bölge. Havaların kurak gitmesi, iklimsel anlamdaki bazı zorluklar nedeniyle kısa sürede hemen yayılabiliyorlar."

"Lütfen ormanlarımızı koruyalım"

Yavuz, şu an itibarıyla herhangi bir köyde veya mahallede evlerin, ikametlerin zarar görmesinin söz konusu olmadığını dile getirerek, "Ancak ormanlık alanlarımız zarar gördü. Sadece ormanlarımız yanmıyor. Ormanlarımızla birlikte içerisindeki canlılar da zarar görüyor." ifadesini kullandı.

Karabük'ün orman varlığı açısından yüz ölçümüne oranla Türkiye'de birinci sırada olduğuna değinen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda yeşil vatanımız, ormanlarımız da zarar görüyor. Vatandaşlarımıza her zaman sesleniyoruz; lütfen ormanlarımızı koruyalım. Ormanlarımızı bu anlamda sadece orman teşkilatımız, kolluk kuvvetlerimizin korumasına bırakmayalım. Her vatandaşımız açıkçası bu sorumluluğu üstünde ve omuzlarında hissederek, ormanlarımızın korunmasına hep birlikte destek vermemiz lazım. Ormanlarımız yandığı zaman hepimiz üzülüyoruz."

Yavuz, bölge halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Bundan sonra Allah bizi daha büyük afetlerden korusun." dedi.

Yangının çıktığı sıralarda Bartın'ın Ulus ilçesinde de yangın çıktığını ve kontrol altına alındığından bahseden Yavuz, şunları kaydetti:

"Oradan bazı hava araçları, helikopterler bölgeye sevk edildi. Hem Eflani Saraycık'ta hem Harmancık tarafına rüzgarın etkisiyle yangının yayılmasından itibaren havadan müdahale edildi. 5 helikopterimiz görev aldı. Arkasından hem ilimizden hem çevre illerden arazözler, iş makineleri, su tankerleri, itfaiye araçları sevk edildi. Personel olarak baktığınız zaman da 300'e yakın personelimiz şu anda sahada görev yapıyor.

Bu saat itibarıyla da arkadaşlarımız aynen başladıkları gibi devam ediyorlar. Tabii sürekli araç ve personel girişi oluyor. Araç anlamında da personel anlamında da herhangi bir sorun yok. Ama zaman zaman coğrafyada bazı noktalarda sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde de sabaha doğru bu çerçevelenen yangınla ilgili hep birlikte güzel haberi de sizlerle paylaşmış oluruz."

Vali Yavuz'un açıklamasında, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de yer aldı.