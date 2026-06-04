Haberler

Karabük'te parmak izi sistemiyle adli kontrol dönemi

Karabük'te parmak izi sistemiyle adli kontrol dönemi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te, denetimli serbestlik ve adli kontrol yükümlülerinde Parmak İzi Adli Kontrol Sistemi (PAKS) kullanılmaya başlandı.

Karabük'te, denetimli serbestlik ve adli kontrol yükümlülerinde Parmak İzi Adli Kontrol Sistemi (PAKS) kullanılmaya başlandı.

Denetimli serbestlik ve adli kontrol yükümlülerinin, kolluk imza işlemlerinin elektronik ortama taşınarak denetim ve takibini daha kolay hale getirmek, yükümlü kayıt işlemlerini ve denetim sürecini daha sağlıklı, daha hızlı ve pratik bir şekilde yapmak, denetimli serbestlik müdürlükleri ve kolluk birimlerindeki iş yükünü azaltmak amacıyla Valilik koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan "Denetimli Serbestlik Parmak İzi Okuyucu Sistemi İş Birliği Protokolü" yürürlüğe girdi.

Protokol kapsamında 5000 Evler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi Amirliği'nde düzenlenen programa, Vali Oktay Çağatay, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, Denetimli Serbestlik Müdürü Muammer Sarıcalı ve kurum personeli katıldı.

Programda, teknik personel tarafından sistemin işleyişine ilişkin uygulamalı bilgilendirme ve tanıtım yapıldı.

Proje kapsamında yükümlülerin polis merkezlerinde imza atma iş ve işlemleri, biyometrik doğrulama esasına dayalı parmak izi sistemi üzerinden gerçekleştirileceğinden uygulama vatandaşlara kolaylık sağlayacak, adliye ve emniyet birimlerinin iş ve işleyişini büyük ölçüde hızlandıracak.

Vatandaşlar için imza işlemleri daha kısa sürede tamamlanacak, bekleme süreleri azalacak ve iş gücü kaybı en aza indirilecektir.

Karabük'te 3 Nisan, 5000 Evler ve Safranbolu Bağlar Polis Merkezi amirlikleri bünyesinde 1275 denetimli serbestlik hükümleri uygulanan kişi sistemden faydalanacak.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

CHP'deki kaos Meclis'e taşınıyor! Kılıçdaroğlu kararını verdi
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var

Özgür Özel’den sürpriz hamle! Parti kurmadan böyle seçime girecek
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

Günün bombası! Fenerbahçe'den resmen ayrıldı

CHP kurultay ve kongre davasına ret

CHP kurultay ve kongre davasına ret
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı

İsrail milli marşı çalınca olanlar oldu!

Ortadoğu'daki kriz Japonya'yı vurdu! Plastik alarmı verildi

Orta Doğu'daki savaş onu da vurdu
Kılıçdaroğlu ikili oynadı iddiası! Hem Özel'e hem İmamoğlu'na aynı teklifi yapmış

İkili oynadı iddiası! Hem Özel'e hem İmamoğlu'na aynı teklifi yapmış
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Peş peşe hamleler