Çöp evden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Karabük'te bir apartmanın ikinci katında oturan bir kişi dairesinden gelen kötü kokular nedeniyle şikayet edildi. Eve gelen ekipler, evden tam 10 kamyon çöp çıkardı.

Karabük'te, 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede oturan ve atık eşyaları toplaması nedeniyle çevreye kötü kokuların yayıldığı Mustafa T.'nin evinden ve apartmanın bahçesinden 10 kamyon çöp ve eşya çıktı.

Olay, 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede oturan Mustafa T. uzun süredir çeşitli türde atık eşyayı evinde ve apartmanın bahçesinde biriktirmeye başladı.

Görsel kirliliğin yanı sıra çevreye yayılan kokudan rahatsız olan bina sakinlerinin şikayeti üzerine, Karabük Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri bölgeye geldi. Ekipler, Mustafa T.'nin babası Nuri T. ile birlikte evdeki çöpleri dışarı çıkartarak iş makinesiyle kamyona yükledi.

Ev ve apartmanın çevresinden 10 kamyon çöp ve eşya çıktı. Ekiplerin evdeki çöp ve eşyaları tahliye çalışmaları sürüyor. Eşyaların temizlenmesinin ardından evde ilaçlama yapılacağı öğrenildi.

