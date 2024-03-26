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Karabük'te bir üniversitesi öğrenci KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti

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Karabük'teki bazı öğrencilerin Afrikalı öğrencilerle birlikte olduktan sonra HPV ve HIV gibi cinsel yollarla bulaşan hastalıklara yakalandıkları iddiaları Türkiye'de infial yaratmıştı. Karabük, son olarak bir üniversite öğrencisinin intiharı ile gündeme geldi.

ODA ARKADAŞLARI SAHUR YAPMAK İÇİN YEMEKHANEYE GİTTİLER

Safranbolu ilçesinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı İsmail Necati Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan ve Edebiyat Fakültesi'nde Sanat Tarihi bölümü öğrencisi olan B.Y., oda arkadaşlarının sahur yapmak için yemekhaneye gittiği sırada 3. kattan atladı.

Karabük'te bir üniversitesi öğrenci KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri 24 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Karabük'te bir üniversitesi öğrenci KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti

SOSYAL MEDYA HESABI DURUMUN HABERCİSİYMİŞ

Öte yandan üniversite öğrencisinin, intihar öncesinde sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını sildiği belirtildi. Ayrıca Yıldırım'ın, sosyal medya hesabındaki biyografisine, "Umarım bu dünyadaki son günüm (26.03.2024 01:30)" ifadelerini yazdığı da görüldü.

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Yorumlar (1)

mardinli yiğit:

yazık çok yazık..

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