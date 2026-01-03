Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin'de 505 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin'de, kar ve tipi sebebiyle 505 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 9, ilçelerden Baskil'de 20, Maden'de 6, Karakoçan'da 34, Keban'da 2, Kovancılar'da 34, Palu'da 11 ve Sivrice'de 2 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 118 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Bingöl

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 96 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 15, ilçelerden Adaklı'da 10, Genç'te 40, Karlıova'da 9, Kiğı'da 4, Solhan'da 11, Yayladere'de 4 ve Yedisu'da 3 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için 110 personel ve 53 araçla çalışma yapılıyor.

Siirt

Siirt'te 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Şirvan'da 12, Baykan'da 8, Eruh'ta 6 ve Pervari'de 4 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Batman

Batman'da kar yağışı nedeniyle 175 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, kar yağışı nedeniyle Gercüş'te 27, Hasankeyf'te 1, Kozluk'ta 72, Sason'da 75 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığını bildirdi.

Ekipler yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.???????

Mardin

Mardin'de de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte kar nedeniyle il genelinde 65 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.

Bugün planlanan bazı uçak seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Şırnak

Şırnak'ta kar yağışının durmasıyla kent merkezinde temizleme çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Emniyet Müdürü Volkan Kazak, 30 santimetreyi aşan kar kütlelerini temizlemek için ekiplerine talimat vererek Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak kar temizleme çalışmasına katıldı.

Kar ve tipi sebebiyle kent merkezine bağlı 2, Beytüşşebap'ta 11, Uludere'de 5, Güçlükonak'ta 3 olmak üzere 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin kapalı yolların açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.