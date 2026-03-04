Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu ve Bayburt'ta ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon'da gece yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kar nedeniyle Çaykara ilçesi Dağönü, Sarmaşık, Çayıroba ve Arpaözü mahalle yollarında ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Rize

Rize'de kar ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar dolayısıyla İkizdere ilçesine bağlı 15 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma gerçekleştiriyor.

Artvin

Artvin'de aralıklarla devam eden kar nedeniyle ilçelerden Borçka ve Şavşat'ta 6'şar, Ardanuç'ta 3 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Şavşat Sahara Karagöl Milli Parkı, Borçka Karagöl Tabiat Parkı, Kafkasör Yaylası ve Atabarı Kayak Merkezi gibi turistik yerler de beyaz örtüyle kaplandı.

Gümüşhane

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kar nedeniyle kapanan 5 köyün yolunu açmak için ekiplerce çalışma yürütülüyor.

Vauk, Pekün, Tersun ve Pöske geçitlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerce tedbir alındı.

Giresun

Giresun'un iç kesimlerinde kar etkisini gösterdi.

Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri gece başlayan karın ardından beyaza büründü.

Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Dereli ilçesindeki turizm destinasyonlarından Kümbet ve Kulakkaya yaylalarında da güzel kar manzaraları ortaya çıktı.

Ordu

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkili oldu.

Gölköy, Gürgentepe, Akkuş, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler kar küreme çalışması yapıyor.

Bayburt

Bayburt'ta da dün akşam başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Beyaza bürünen şehir merkezinde belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Karayolları ekipleri ise şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleye devam ediyor.