"Trafik kazası" yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar! Kapalıçarşı'da filmlere konu olacak hırsızlık

İstanbul Fatih'te, Kapalıçarşı'dan aldıkları 250 bin doları kaza süsü vererek çalan iki kardeş tutuklandı. Olayın ardından yapılan soruşturma, çelişkili ifadelerle dolu bir hırsızlık hikayesini ortaya çıkardı.

KAZADAN SONRA "250 BİN DOLAR GİTTİ" YALANI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, 17 Ağustos'ta yaşanan hırsızlık olayının ardından H.B.K'nin ifadesine başvurdu. H.B.K'nin polislere, Kapalıçarşı'da bir döviz bürosundan aldığı 250 bin doları Zeytinburnu'ndaki tekstil firmasına götürürken Fatih'teki Adnan Menderes Bulvarı'nda kazaya karıştığını söylediği öğrenildi. İfadesinde bilinci kapalı şekilde ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını öne süren H.B.K, hastanede bilinci yerine geldiğinde araçtaki para dolu çantayı kuzenine kontrol ettirdiğini, ancak kaza sonrası paranın çalınmış olduğunu anladıklarını iddia etti.

KAMERA KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

H.B.K'nin çelişkili ifade vermesinden şüphelenen polisler, kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda H.B.K'nin döviz bürosundan parayı aldıktan sonra Nuruosmaniye Camisi tuvaletine girdiği ve kardeşi S.K. ile tuvalette buluştuğu, S.K'nin tuvaletten çıktığında ise bel kısmında kabarıklıklar olduğu görüldü. Bunun üzerine Esenler'de gözaltına alınan H.B.K, suçunu itiraf etti. H.B.K'nin, hırsızlığı kaza süsü vererek kardeşi S.K. ile birlikte gerçekleştirdiğini, paranın bir kısmını harcadığını, kalan kısmın Samsun'da bulunan S.K'de olduğunu söylediği öğrenildi.

S.K. de Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin düzenlediği operasyonda 210 bin dolarla evinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kardeş, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.