Üye Girişi
Haberler

"Trafik kazası" yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar! Kapalıçarşı'da filmlere konu olacak hırsızlık

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapalıçarşı'dan aldıkları 250 bin doları Zeytinburnu'ndaki tekstil firmasına götürürken trafik kazası geçirdiklerini söyleyen iki kardeş, paranın da bu sırada çalındığını iddia etti. Kardeşlerin çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde gerçeği ortaya çıkardı.

İstanbul Fatih'te, Kapalıçarşı'dan aldıkları 250 bin doları kaza süsü vererek çalan iki kardeş tutuklandı. Olayın ardından yapılan soruşturma, çelişkili ifadelerle dolu bir hırsızlık hikayesini ortaya çıkardı.

KAZADAN SONRA "250 BİN DOLAR GİTTİ" YALANI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, 17 Ağustos'ta yaşanan hırsızlık olayının ardından H.B.K'nin ifadesine başvurdu. H.B.K'nin polislere, Kapalıçarşı'da bir döviz bürosundan aldığı 250 bin doları Zeytinburnu'ndaki tekstil firmasına götürürken Fatih'teki Adnan Menderes Bulvarı'nda kazaya karıştığını söylediği öğrenildi. İfadesinde bilinci kapalı şekilde ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını öne süren H.B.K, hastanede bilinci yerine geldiğinde araçtaki para dolu çantayı kuzenine kontrol ettirdiğini, ancak kaza sonrası paranın çalınmış olduğunu anladıklarını iddia etti.

Kapalıçarşı'dan Çaldıkları 250 Bin Dolarla Yakalandılar

KAMERA KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

H.B.K'nin çelişkili ifade vermesinden şüphelenen polisler, kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda H.B.K'nin döviz bürosundan parayı aldıktan sonra Nuruosmaniye Camisi tuvaletine girdiği ve kardeşi S.K. ile tuvalette buluştuğu, S.K'nin tuvaletten çıktığında ise bel kısmında kabarıklıklar olduğu görüldü. Bunun üzerine Esenler'de gözaltına alınan H.B.K, suçunu itiraf etti. H.B.K'nin, hırsızlığı kaza süsü vererek kardeşi S.K. ile birlikte gerçekleştirdiğini, paranın bir kısmını harcadığını, kalan kısmın Samsun'da bulunan S.K'de olduğunu söylediği öğrenildi.

Kapalıçarşı'dan Çaldıkları 250 Bin Dolarla Yakalandılar

S.K. de Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin düzenlediği operasyonda 210 bin dolarla evinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kardeş, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kapalıçarşı'dan Çaldıkları 250 Bin Dolarla Yakalandılar

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel

Güvenlik Kamerası Zeytinburnu Kapalıçarşı Hırsızlık Güvenlik istanbul 3-sayfa Güncel trafik Polis Olay Kaza Suç

Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni

İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar

İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Elindekini görünce yaka paça gözaltına aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ç.Rizespor Samsunspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Ç.Rizespor Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Line TV CANLI izle! Velimeşe Bursaspor maçı hangi kanalda CANLI İZLE! Velimeşe Bursaspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Eyüpspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Eyüpspormaçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? VAN TV CANLI izle! Vanspor Elazığspor maçı hangi kanalda? Vanspor Elazığspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Deha dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });