"Kapadokya Değer Ödülleri" sahiplerine verildi

Türkiye Gazeteciler Federasyonu ile Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde ilki düzenlenen "Kapadokya Değer Ödülleri" sahiplerini buldu.

Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Kapadokya Alan Başkanlığı ile kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının proje ortaklığında organize edilen Kapadokya Değer Ödülleri için bir otelde tören gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya Değer Ödülleri'nin toplumsal vefanın kurumsallaşmasına güçlü katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Ödül alan her kişi ve kurum Kapadokya'nın kadim birikimine önemli ve anlamlı katkılar sunmuştur. Takdim edilecek bu ödüller, kültürel mirasımızın koruma ve gelecek nesillere aktarma gayretimizin, turizmi nitelikli, dengeli ve sürdürülebilir biçimde yürütme çabamızın, bilimsel çalışmayı ve kültürel üretimi teşvik eden vizyonumuzun da bir parçasıdır." dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da ödül alan kişi ve kurumların şehrin ve bölgenin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, "Bu şehrin var olan değerini hak ettiği şekilde kullanmak gerekir. Bu anlamda bu program çok anlamlı. Türkiye'de, sanat, kültür ve spora dair ne varsa baş mimarının Nevşehir olması lazım. Bu şehrin marka değerini üst sıralara çıkaracak ekip Nevşehir'de var." diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ise Kapadokya'yı küresel arenada temsil edenleri alkışlanıp takdir edilmesi için programın düzenlendiğini kaydederek, "Bizler, Kapadokya'daki mirasın sadece izleyici değil, koruyucu ve dünyaya tanıtıcısı olmak zorundayız. Amacımız, Kapadokya'nın yalnızca taşını toprağını değil, kültürünü, sanatını ve turistik, akademik ve yenilikçi proje ruhunu yücelten insanları onurlandırmaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ile Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir de programda birer selamlama konuşması yaptı.

Ödüller

Akademisyen, gazeteci ve alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesi sonucu basın, sanat, akademi ve turizm alanındaki 12 kategoride belirlenen ödüller ile jüri özel ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Anadolu Ajansı muhabiri Behçet Alkan, Kapadokya'nın kültürel, doğal ve arkeolojik zenginliklerini dünyanın önde gelen medya kuruluşlarına taşıyan güçlü görsel anlatımı ile "Kapadokya'nın Tanıtımına Uluslararası Katkı Sunan Gazeteci Ödülü"nü Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay'dan aldı.

Jüri, Kapadokya Değer Ödülleri kategorilerinde, "Yaşam Boyu Katkı Ödülü" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kapadokya Konulu Belgesel ve Sinema Ödülü" TRT Belgesel, "Kapadokya Elçisi Ödülü" Özay Onur, "Kapadokya'ya Değer Katan Sanatçı Ödülü" Ayşe Üvez, "Kapadokya'ya Değer Katan Kurum Ödülü" Slowfood Yeryüzü Pazarı, "Kapadokya Yenilikçi Proje Ödülü" Kayakapı Projesi, "Kapadokya Kültürel Miras Araştırma Akademi Ödülü" Prof. Dr. Adem Öger, "Kapadokya'ya Katkı Sağlayan Basın Kuruluşu Ödülü" FİB Haber, "Basın Başarı Ödülü" Muşkara Gazetesi, "Kapadokya Konulu Haber Ödülü" Ahmet Korkmazer, "Kapadokya Konulu Haber Fotoğrafı Ödülü"nde ise İsmail Duru ödüle layık gördü.

???????Programda, özel ödüller kapsamında, "Kapadokya Gelecek Nesillere Tanıtım Ödülü" Rafadan Tayfa Kapadokya Filmi'ne, "Kapadokya Değerine Vizyoner Katkı Ödülü" Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici'ye, "Jüri Özel Ödülü" de Oğuz Özdem'e verildi.

Projeye katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür plaketlerinin takdiminin ardından program sona erdi.