Beşiktaş'ta ayrılık maç sonunda açıklandı
Beşiktaş'ta sezon başında kiralık olarak transfer edilen Jota Silva ile yollar ayrıldı. Jota, sabaha karşı ülkesi Portekiz'e dönecek.
Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta maç sonunda beklenen ayrılık gerçekleşti.
JOTA İLE YOLLAR AYRILDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Nottingham Forest'tan kiraladığı Jota Silva'nın opsiyonunu kullanmayacak. Bu doğrultuda siyah-beyazlılarda Jota Silva ile yollar ayrıldı.
PORTEKİZ'E DÖNECEK
Haberin devamında, Portekizli oyuncunun Beşiktaş formasıyla Rize'de son maçına çıktığı ve sabah saatlerinde yıldız ismin Portekiz'e döneceği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Jota Silva, 5 gol atarken, 1 golün de asistini yaptı.