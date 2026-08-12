Peribacasında Mahsur Kalan Turist Kurtarıldı

Kapadokya'da fotoğraf çektirmek için tırmandığı peribacası yamacında mahsur kalan turist AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Nevşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyü yakınlarındaki Paşabağları Ören Yeri'nde gezintiye çıkan bir turist, fotoğraf çektirmek için çıktığı peribacasının yamacında mahsur kaldı.

Haber verilmesinin ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, peribacası yamacına kurdukları merdiven ile turisti mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA