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Kapadokya Balon Festivali, figürlü balonların gösteri uçuşuyla sona erdi

Kapadokya Balon Festivali, figürlü balonların gösteri uçuşuyla sona erdi
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Nevşehir'de gerçekleştirilen "Kapadokya Balon Festivali", Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden katılan figürlü balonların gösteri uçuşuyla sona erdi.

Nevşehir'de gerçekleştirilen "Kapadokya Balon Festivali", Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden katılan figürlü balonların gösteri uçuşuyla sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen festivale, Türkiye, ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya'dan figürlü sıcak hava balonları katıldı.

Göreme beldesindeki festival alanında üçüncü kez gösteri uçuşu için hazırlanan figürlü balonlar ilgiyle izlendi.

Türk bayrağı, balina, baykuş, civciv, kurt, ördek, ahtapot, roket, kalp, dünya ve palyaço gibi figürlü balonlar ile sepeti Filistin kefiyesiyle çevrelenmiş balon, Kapadokya semalarına renk kattı.

Festivalin koordinatörü Mehmet Halis Aydoğan, AA muhabirine, sıcak hava balonculuğunda önemli bir konuma sahip Kapadokya'ya festivalin farklı bir ahenk kattığını belirterek, "Üç günlük festivalimizde sabahları uçuşlar, akşamları nightglow gösterisi oldu. 100 binden fazla izleyicinin katılımı bizi mutlu etti. Festivale ilginin maksimum seviyede olması bölgemizdeki turizmcileri de sevindirdi. Festival artık her yıl ağustos ayının ilk haftasında devam edecek. Uluslararası katılım artarak büyüyor, talepler çok fazla. Bu durum da bizi memnun ediyor. Dünyanın en iyi balon festivali olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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