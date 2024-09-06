Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kanuni Sultan Süleyman'ı anma etkinliği gerçekleştirildi.

Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nde yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde "Kanuni Sultan Süleyman Sergisi" açıldı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, AA muhabirine, serginin önemli olduğunu belirterek, bir hafta açık kalacağını söyledi.

Yılmaz, sergide Kanuni Sultan Süleyman'ın "Muhibbi Divanı" başta olmak üzere onun dönemine ait Piri Reis, Katip Çelebi ve Ahmed Karahisari'nin eserlerinin yer aldığını aktararak, "Sergi çok önemli sanatkarlarımızın, hattatlarımızın ve müelliflerimizin emek verdiği eserlerden oluşuyor. Baki ve benzeri şairlerimizin de eserleri yer alıyor. Sergiye gezmeye gelen misafirler burada dönemin sanatını, kültürünü düşünce hayatını görebilecekler." dedi.

Daha sonra Prof. Dr. Suphi Saatçi katılımcılara Süleymaniye Külliyesi'ni gezdirerek, Mimar Sinan hakkında bilgiler verdi.