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Kanuni Sultan Süleyman Camii Restorasyonu Tamamlandı ve İbadete Açıldı

Kanuni Sultan Süleyman Camii Restorasyonu Tamamlandı ve İbadete Açıldı
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Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin restorasyonu tamamlandı ve açılışı dolayısıyla bir tören düzenlendi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kültürel değerlerin korunması ve iyileştirme çalışmalarının süregeldiğini belirtti.

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar oluşan Kanuni Sultan Süleyman Camii, restorasyonunun tamamlanmasının ardından ibadete açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Kanuni Sultan Süleyman Cami'nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında kentte iyileştirme operasyonlarının sürdüğünü belirterek, "Bu iyileştirme operasyonunda birçok şey ihya ve inşa edilirken, diğer taraftan da hasar gören kültürel değerlerimizin de ayağa kalkması için birçok çalışma bir arada yürütülüyor." dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce kentte 82 noktada çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Masatlı, yakın zamanda tarihi Sarımiye Camii ve Hünkar Mescidinin açılışının yapıldığını hatırlattı.

Hatay'ın simgelerinden olan caminin aslına uygun onarılıp ibadete açılmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu söyleyen Masatlı, şöyle konuştu:

"Bugün de Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin hep beraber açılışını gerçekleştirmiş olduk. Tabii bu eserler bize miras, dolayısıyla bizler de medeniyetler şehri Hatay'ımızı, bir sonraki kuşağa eserlerimizi emanet edeceğiz. İnşallah bu kültürel değerlerimizi yaşatıp, insanlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Tekraren, Regaip Kandili'mizin başta ilimiz olmak üzere ülkemize, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum."

Daha sonra protokol üyeleri kurdele keserek caminin açılışını yaptı. Regaip Kandili dolayısıyla camide Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi.

Cami çıkışında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Törene, Vakıflar Hatay Bölge Müdürü Adem Bozkurt, İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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