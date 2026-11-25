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İspanya'nın Kanarya Adaları'na bir günde yaklaşık 2 bin göçmen ulaştı. Göç, İspanya'da pazar günü yapılacak seçimlerin temel tartışma başlıkları arasında yer alıyor.Pazar günü seçimlere hazırlanan İspanya'da, yeni bir kitlesel göç dalgası yaşandı. Batı Afrika kıyıları açıklarında İspanya'ya ait Kanarya Adaları'na, Salı günü bin 990 göçmenin ayak bastığı belirtildi. Böylece takımadalarda bu güne dek 24 saat içinde görülen en yüksek göçmen geçişi kayıtlara girmiş oldu.

İspanya Deniz Kurtarma Servisi tarafından yapılan açıklamada, göçmenlerin 15 farklı tekneyle geldikleri ve teknelerdeki bin 990 kişinin, arama kurtarma ekiplerinin eşliğinde El Hierro Adası'na ulaştırıldığı bildirildi.

Kanarya Adaları Bölgesel Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo, İspanyol radyosu Cadena Ser'e yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bugün tarihi bir gün" ifadelerini kullandı.

Adalara ulaşan teknelerin büyük bölümünün Senegal ve Gambiya'dan geldiğini belirten Clavijo, takım adalara gelen göçmenler arasında yaklaşık 100 refakatsiz çocuğun bulunduğunu, bunların içinde bir de yolculuk sırasında dünyaya gelen 4 günlük bir bebeğin olduğunu aktardı.

Pazar günü seçimler var: Ana gündem göç

Göç konusu, İspanya'da pazar günü yapılacak seçimlerin temel tartışma başlıkları arasında yer alıyor.

Muhafazakar Halk Partisi, seçimlerde Sosyalistlerin liderliğindeki merkezi hükümeti devralmaya kararlı görünüyor. Bunun için göçmenlerin sınır dışı edilmesini ve sosyal politikaların yabancılar yerine İspanyollar lehine düzenlenmesini savunan aşırı sağcı Vox Partisi ile koalisyona da yeşil ışık yakıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Afrika'da göçü azaltmaya yönelik girişimlerine rağmen çok sayıda kişinin iş bulmak ve daha iyi bir yaşam kurmak amacıyla göç etmeyi tek seçenek olarak gördüğü ifade ediliyor.

Kanarya Adaları en tehlikeli göç rotalarından biri

Bu yıl Kanarya Adaları'na ulaşan göçmen sayısı 26 bini aşarken, bunun yaklaşık yarısı Kasım ayında gerçekleşti. Önceki günlük rekor ise 7 Kasım'da Gran Canaria Adası'na ulaşan bin 400 kişiyle kırılmıştı.

Yıl boyunca ılıman iklimi nedeniyle Avrupalı turistlerin ilgi gösterdiği Kanarya Adaları, uzun yıllardır Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenlerin önemli giriş noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Ancak rota, aynı zamanda en tehlikeli göç yolları arasında yer alıyor. Avrupa'ya ulaşmaya çalışan binlerce kişi bu geçişlerde hayatını kaybediyor.

Adalar, Afrika kıyılarına yaklaşık 105 kilometre uzaklıkta bulunmasına rağmen birçok göçmen güvenlik güçlerine yakalanmamak için daha uzun güzergahları tercih ediyor. Günler hatta haftalar sürebilen yolculuklarda bazı tekneler hedeflerine ulaşamayarak Atlantik Okyanusu'nda sürükleniyor.

Batı Afrika'dan ayrılan göçmenlerin sayısında mevsimsel dalgalanmalar yaşanırken, kış aylarında okyanus koşullarının zorlaşmasından önce birçok kişi Kasım ayında yola çıkıyor. Son dönemde denizlerin sakin olması da göç hareketliliğini artırdı.

El Hierro Adası kapasitesinin sınırına ulaştı

Takımadaların en batısında bulunan 12 bin nüfuslu küçük bir ada olan El Hierro'nun bu büyüklükte bir göç akınını karşılayamayacağını belirten Bölgesel Yönetim Başkanı Clavijo, çok sayıda kişinin toprağa yorgun ve kötü durumda ayak bastığını dile getirdi.

Yetişkin göçmenlerin İspanya ana karasına nakledilmesinden genel olarak memnun olduğunu kaydeden Clavijo, refakatsiz çocukların bakımını üstlenecek diğer bölgelerden destek talep ettiğini belirtti.

AP / TY,ET

Kaynak: Deutsche Welle