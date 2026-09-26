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Kanadalı vekil Casey, İsrail'e silah tasarısı desteğiyle görevden alındığını iddia etti

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Kanadalı Liberal vekil Sean Casey, İsrail'e Kanada üretimi silahların ihracat kurallarını sıkılaştıran tasarıya destek verdiği için Parlamento Sekreterliği görevinden alındığını öne sürdü. Yerine Quebec Milletvekili Sophie Chatel getirildi; Başbakanlık Ofisi yorum yapmadı.

Kanada'da iktidardaki Liberal Partinin milletvekili Sean Casey, İsrail'e Kanada üretimi silahların ihracat kurallarını sıkılaştırmayı amaçlayan tasarıya destek verdiği için parlamento sekreterliği görevinden alındığını öne sürdü.

CBC News kanalının haberine göre, Kanada'nın Prince Edward eyaletinin başkenti Charlottetown'ı temsil eden Casey, söz konusu yasa tasarısını desteklemesi halinde görevinden alınacağı konusunda martta Liberal Parti yönetimi tarafından uyarıldığını belirtti.

Casey, İsrail'e yapılan silah ihracatını hedef alan bir tasarıyı desteklediği için Gaziler İşleri Bakanı'nın Parlamento Sekreterliği görevinden alındığını söyledi.

Kanada Başbakanlık Ofisinden telefon aldığını ve yerine başka bir ismin getirileceğinin bildirildiğini aktaran Casey, kendisiyle yapılan görüşmelerde kararın tasarıya verdiği destekle bağlantısının açıkça ifade edildiğini söyledi.

Casey, "Tasarı, Kanada'ya ait askeri teçhizatın başka bir ülkeye satılmasına ancak sonuçta İsrail'e ulaşmasına ve dolayısıyla Filistinlileri öldürmek için kullanılmasına olanak tanıyan yasal boşlukları kapatmayı amaçlıyordu." ifadesini kullandı.

Seçmenlerinde bu konuda endişeli olduğunu vurgulayan Casey, "Seçmenlerime verdiğim sözü tuttum ve yasa tasarısına lehte oy verdim." dedi.

Kanada Başbakanlık Ofisi, Casey'nin yerine Quebec Milletvekili Sophie Chatel'in getirildiğini duyururken, konuya ilişkin yorum talebine ise henüz yanıt vermedi.

Kaynak: AA
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