Kanada'dan CHP Üyeliği ile İlgili Dezenformasyon Açıklaması

Kanada'dan CHP Üyeliği ile İlgili Dezenformasyon Açıklaması
DEZENFORMASYONLA Mücadele Merkezi, Kanada'nın CHP üyeliğini göçmenlik veya iltica başvurularında kabul gerekçesi olarak değerlendirdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Kanada Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçilik, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

DEZENFORMASYONLA Mücadele Merkezi (DMM), ' Kanada'nın, CHP üyeliğini göçmenlik veya iltica başvurularında kabul gerekçesi olarak değerlendirmeye başladığı' yönündeki iddianın dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'den, bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında ' Kanada'nın, CHP üyeliğini göçmenlik veya iltica başvurularında kabul gerekçesi olarak değerlendirmeye başladığı' yönünde paylaştığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve dezenformasyon içerdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye ilişkin ülke raporlarında ya da yayımladığı bilgi notlarında, Türkiye'deki herhangi bir siyasi partinin baskı altında bulunduğuna dair herhangi bir unsur yer almamaktadır. Dolayısıyla, göçmenlik veya iltica başvurularında Türkiye'de bir siyasi partiye üye olmanın tek başına bir kriter oluşturması söz konusu değildir. Kanada Büyükelçiliği de söz konusu iddiaları yalanlamakta, Kanada göçmenlik yasası veya politikasında herhangi bir Türk siyasi partisine üye olmanın mülteci statüsü ya da sığınma hakkı için tek başına yeterli bir gerekçe olarak sınıflandırılmadığını açıkça ifade etmektedir. Kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi, resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması önem arz etmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
