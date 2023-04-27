Kan davası cinayeti sanığı: Öldürme amacım olmaksızın rastgele ateş ettim

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Nazmi Kaplan'ın (44) 'kan davası' nedeniyle öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Haci Balyeci (19), "Şahsın yanına yaklaştığımızda 'Nimet' diye bağırdım. Bunun üzerine bağırdığım kişi, elini beline attı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Nazmi Kaplan'ın (44) 'kan davası' nedeniyle öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Haci Balyeci (19), "Şahsın yanına yaklaştığımızda 'Nimet' diye bağırdım. Bunun üzerine bağırdığım kişi, elini beline attı. Ben de bize zarar verecek diye korktum. Öldürme amacım olmaksızın rastgele ateş ettim" dedi.

Manavgat D- 400 kara yolu otogar kavşağında geçen yıl 8 Ağustos günü saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda; Diyarbakır'dan Antalya'ya gelen yolcu otobüsünden inen Nazmi Kaplan, otobüsü takip eden hafif ticari araçtan açılan ateşle başından vurularak hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, saldırıdan önce Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Murat Balyeci'nin, Nazmi Kaplan'ın ailesi tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Kaplan cinayetinin kan davası nedeniyle işlenmiş olabileceğini değerlendiren polis, çalışmalarını bu yönde sürdürdü.

Saldırı sırasında aracı kullanan İzzet Balyeci de savunmasında; olayın Haci Balyeci'nin anlattığı gibi gerçekleştiğini söyledi. Duruşmada söz alan diğer sanıklar da kendilerinin olaydan haberlerinin olmadığını, basında yer almasından sonra öğrendiklerini belirterek, tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, Haci Balyeci ve İzzet Balyeci'nin tutukluluk hallerinin devamına, diğer sanıkların yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmelerine, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.