Haberler

Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı Haber Videosunu İzle
Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde taş ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan kamyon şoförünün cansız bedenine ulaşılamadı. Şoförün canlı olma ihtimalinin kalmadığını, arama çalışmalarını sürdürmenin riskli olacağını belirten Vali Muammer Erol, AFAD'dan özel bir ekip geleceğini söyledi.

  • Fatsa ilçesindeki taş ocağında göçük altında kalan iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cansız bedeni çıkarıldı.
  • Kamyon şoförü Ahmet Şahin'in canlı olma ihtimali kalmadı ve arama çalışmaları riskli olduğu için durduruldu.
  • AFAD Başkanlığı'ndan bir ekip, göçük bölgesindeki hareket halindeki kütleler nedeniyle sonraki aşamalar için Ordu'ya intikal ediyor.

Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy Mahallesi'nde bulunan Demirtan İnşaat'a ait taş ocağında dün meydana gelen olayda Burak Kilci (24) ve kamyon şoförü Ahmet Şahin göçük altında kaldı. İş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cenazesi, yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından dün akşam saatlerinde göçük altından çıkartıldı.

GÖCÜKTEKİ KAMYON ŞOFÖRÜNÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILAMADI

İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ordu Valisi Muammer Erol, göçük altında kalan kamyon şoförünü arama çalışmalarını sürdürmenin riskli olduğunu belirterek, AFAD Başkanlığı'ndan özel bir ekibin Ordu'ya geleceğini söyledi.

Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

"CANLI OLMA İHTİMALİ KALMADI"

Dün saat 16.30 sıralarında patlatma sonrası malzemenin alınması ve taşınması esnasında yukarıdaki kütlelerin aşağıya doğru hareketlenmesi ile birlikte, içerisinde bir şoför ile bir operatör bulunduğu iş makinesi ile bir kamyonun kaldığını ve operatörün dün saat 22.30 civarında cansız bedenine ulaşıldığını belirten Vali Muammer Erol şunları söyledi: "Kamyon şoförüne ulaşmakla ilgili çalışmayı sürdürmenin riskli olduğu değerlendirilerek termal cihazlarla dinleme yapıldı ve canlı olma ihtimali olmadığı anlaşıldı.

Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

"ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEK RİSKLİ"

Bu sabah tekrar baktığımızda, çok büyük risk altında bir çalışmanın yapıldığını görmüş olduk. Riske rağmen operatörün cansız bedenine ulaşıldı. Sabah nereye kadar girilebileceğine ekipler tarafından bakıldı ve kütlenin hareket halinde olduğu gözlemlendi. İşin sorumlusu olan iş güvenliği uzmanları, jeoloji mühendisleri, belediyeden, çevre mühendisliğinden ve AFAD'dan bu riskle işin yapılamayacağının ve yapılmasının da doğru olmayacağını bizlere söylediler ve bu durumu bir tutanağa bağladılar. Bizler de onların kanaati doğrultusunda kamyon şoförüne ulaşma işini durdurmuş olduk" dedi.

Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

"HAREKET HALİNDE 3 AYRI KÜTLE DAHA BULUNUYOR"

Vali Erol, "Sayın İçişleri Bakanımızın talimatı üzerine AFAD başkanlığından bir ekip bundan sonraki kısmın nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin tespitlere rehberlik etmek üzere ilimize intikal ediyor. İşin bunda sonraki kısmı, bu işi bilenlerin 'şöyle yapılsa doğru olur' diye bize söyleyeceği yol ve yöntem ile yapılacaktır. O zamana kadar bekleyeceğiz ancak bu süre uzun sürmez tahmin ediyorum" diye konuştu. Birbirinden bağımsız hareket halinde 3 ayrı kütlenin daha olduğuna vurgu yapan Vali Erol, "Eğer bir yağış söz konusu olsaydı, daha fazla üzücü olaylar yaşanabilirdi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan genç dere yatağında korkunç halde bulundu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
İngiltere'de mahkum krizi: 1 hafta içinde 2 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı

Mahkumları yanlışlıkla serbest bıraktılar
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.